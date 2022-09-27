Сборная Швеции вылетела в лигу С, не сумев обыграть Словению

Сборная Швеции нуждалась в победе над словенцами для того, чтобы остаться во втором дивизионе Лиги наций. Добиться этого не удалось. Южане повели после гола Бенджамина Сеско, а мяч Эмиля Форсберга в ответ принес скандинавам лишь ничью - 1:1.