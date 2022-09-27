Сборная Швеции вылетела в лигу С, не сумев обыграть Словению

Сборная Швеции нуждалась в победе над словенцами для того, чтобы остаться во втором дивизионе Лиги наций. Добиться этого не удалось. Южане повели после гола Бенджамина Сеско, а мяч Эмиля Форсберга в ответ принес скандинавам лишь ничью - 1:1.
Протокол игры
|28'Сеско Бенджамин (0:1)
|(1:1) Форсберг Эмиль42'
Ольсен Робин•Андерссон Йоэль•Линделоф Виктор•Хиен Исак89' (Исхак Микаэль (89') •Аугустинссон Людвиг•Классон Виктор70' (Дьёкереш Виктор (70') •Карлстрём Йеспер•Олссон Кристоффер 77'79' (Сванберг Маттиас (79') •Форсберг Эмиль•Кулушевски Деян• 13'Кайсон Робин70' (Эланга Энтони (70')
Облак Ян•Карничник Зан•Блажич Миха•Бийол Яка• 15'Сикошек Грегор64' (Балковец Юре (64') •Стоянович Петар• 54'Гнезда-Черин Адам• 90'Горенц-Станкович Йон71' (Элшник Тими (71') •Вербич Беньямин86' (Ловрич Санди (86') •Млакар Ян64' (Чрнигой Домен (64') •Сеско Бенджамин
27 сентября. Стадион "Френдс Арена".
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