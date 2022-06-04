В сборной Англии зафиксирован случай коронавируса

Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден заразился коронавирусной инфекцией и теперь пропустит ближайшие поединки Лиги наций против команд Венгрии и Германии. Об этом рассказал наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт.

«Очень жаль, но Фоден сдал положительный тест. По этой причине Фил покинул расположение команды. Надеюсь на его скорейшее выздоровление», - передает слова специалиста Sky Sports.

Матч Англии против венгров состоится в Будапеште 4 июня, а встреча с немцами пройдет в Мюнхене 7 числа текущего месяца.