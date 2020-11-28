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​Зинченко рассказал, как Швейцария проявила неуважение к Украине

28 Ноября 2020, 18:30,

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Игрок украинской сборной Александр Зинченко дал комментарий по поводу ситуации с несостоявшимся матчем Лиги наций против Швейцарии. На канале своей супруги Влады Седан в YouTube Зинченко ответил на вопрос, имелись ли в команде какие-то нарушения медицинского протокола.

«Мы чуть ли не в комнатах в масках находились, соблюдали все правила, которые диктует УЕФА», - сказал Зинченко.

«Почему мы не говорим о том, какое нам поле для тренировки в день игры предоставила Швейцария? Это даже не смешно. В день игры мы провели тренировку стандартов. Просто расставились, даже мячи не доставали, потому что там был настоящий огород, а не поле. Это такое неуважение! Не верю, что на всю Швейцарию нельзя было найти нормального поля», - подчеркнул футболист.

Напомним, сборной Украины засчитали техническое поражение со счётом 0:3. Местные органы здравоохранения отправили команду на карантин после нескольких случаев заражения коронавирусом, и матч в Швейцарии не состоялся.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Александр Зинченко
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