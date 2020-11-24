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​Черчесов не жалеет о своём решении по Дзюбе

24 Ноября 2020, 19:47,

Евро-Футбол.Ру

Наставник российской национальной сборной Станислав Черчесов не жалеет о своём решении по форварду Артёме Дзюбе. После появления в сети скандального видео со своим участием футболист не был вызван в расположение сборной России. 

В эфире телеканала «Матч ТВ» Черчесов подчеркнул, что не жалеет о принятом решении не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи. Тренер считает, что пауза принесла пользу нападающему.

Отметим, что в ноябре сборная России продолжила серию без побед и упустила первое место в своей группе Лиги наций. На первой позиции оказалась сборная Венгрии, которая и поднялась в дивизион А турнира, где выступают лучшие сборные.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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