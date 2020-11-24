​Черчесов не жалеет о своём решении по Дзюбе

|
24 Ноября 2020, 19:47,
|
|
Наставник российской национальной сборной Станислав Черчесов не жалеет о своём решении по форварду Артёме Дзюбе. После появления в сети скандального видео со своим участием футболист не был вызван в расположение сборной России.
В эфире телеканала «Матч ТВ» Черчесов подчеркнул, что не жалеет о принятом решении не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи. Тренер считает, что пауза принесла пользу нападающему.
Отметим, что в ноябре сборная России продолжила серию без побед и упустила первое место в своей группе Лиги наций. На первой позиции оказалась сборная Венгрии, которая и поднялась в дивизион А турнира, где выступают лучшие сборные.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов