​Черчесов не жалеет о своём решении по Дзюбе

Наставник российской национальной сборной Станислав Черчесов не жалеет о своём решении по форварду Артёме Дзюбе. После появления в сети скандального видео со своим участием футболист не был вызван в расположение сборной России.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Черчесов подчеркнул, что не жалеет о принятом решении не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи. Тренер считает, что пауза принесла пользу нападающему.

Отметим, что в ноябре сборная России продолжила серию без побед и упустила первое место в своей группе Лиги наций. На первой позиции оказалась сборная Венгрии, которая и поднялась в дивизион А турнира, где выступают лучшие сборные.