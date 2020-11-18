Сборная Армении обыграла Северную Македонию и заняла первое место в группе С2

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18 Ноября 2020, 22:15,
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Сборные Армении и Северной Македонии сражались за выход в лигу В Лиги наций. Хозяев устраивала только победа, и они ее добились. Важнейший гол на 55-й минуте забил Оганес Амбарцумян - 1:0.
Армения с 11 очками выиграла квартет, балканцы вторые. Грузия и Эстония обошлись без голов.
Протокол игры
|(1:0) Амбарцумян Оганес 55'
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • Ароян Вараздат • Восканян Тарон • 39'Оганесян Камо • Григорян Артак • Удо Соломон 45' 46' ( Вбеймар ( 46') • Барсегян Тигран 56' 90' ( Ишханян Айк ( 90') • Корян Аршак 45' 65' ( Григорян Сероб ( 65') • Акопян Акоп 70' ( Мурадян Карен II ( 70') • Карапетян Александр 46' ( Бичахчян Ваан ( 46')
Запасные: Шахатуни Вардан • Восканян Андраник • Оганесян Арман
Шишковски Дамьян • Зайков Джоко • Муслиу Визар 48' 70' ( Tome Kitanovski ( 70') • Велкоски Дарко • Бейтулаи Эгзон • Костадинов Тихомир 62' ( Мицевски Дарко ( 62') • Тотре Эннур 84' ( Трайчевски Душко ( 84') • Ристовски Стефан 70' ( Дориев Люпцхе ( 70') • Трайковски Александар • Стояновски Влатко 62' ( Несторовски Илья ( 62') • Тричковски Иван
Запасные: Богатинов Мартин
18 ноября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Протокол игры
Лория Гиорги • Какабадзе Отар • Хочолава Давид 46' ( Григалава Гиа ( 46') • Кашия Гурам • 88'Табидзе Джемал • Квеквескири Ника • Канкава Джаба • Лобжанидзе Саба 85' ( Микелтадзе Бека ( 85') • Казаишвили Валерий • Давиташвили Зурико 66' ( Папунашвили Гиоргий ( 66') • Качарава Ника 79' ( Лобжанидзе Элгуя ( 79')
Хейн Карл-Якоб • Тенисте Тайо 81' ( Лиландер Михаэл ( 81') • Тамм Йоонас • Кууск Мяртен • 45'Пикк Артур • Соометс Маркус 60' 79' ( Марин Павел ( 79') • Крейда Владислав • 44'Зенёв Сергей 79' ( Миллер Мартин ( 79') • Васильев Константин • Синявский Василий 86' ( Аниер Хенри ( 86') • Саппинен Рауно 86' ( Лийвак Франк ( 86')
Запасные: Borislav Topic II • Пюрг Хенрик • Ярвелайд Хенри • Сорга Эрик • Игонен Матвей • Меэритс Марко • Тур Эдгар
18 ноября. Стадион "Борис Пайчадзе".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Армении, Сборная Грузии, Сборная Эстонии, Сборная Северной Македонии