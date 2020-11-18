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Сборная Армении обыграла Северную Македонию и заняла первое место в группе С2

18 Ноября 2020, 22:15,


Сборные Армении и Северной Македонии сражались за выход в лигу В Лиги наций. Хозяев устраивала только победа, и они ее добились. Важнейший гол на 55-й минуте забил Оганес Амбарцумян - 1:0.

Армения с 11 очками выиграла квартет, балканцы вторые. Грузия и Эстония обошлись без голов.

Протокол игры  
Армения 1:0 Северная Македония
(1:0) Амбарцумян Оганес 55'    
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес Ароян Вараздат Восканян Тарон   39' Оганесян Камо Григорян Артак Удо Соломон   45'   46' (Вбеймар (   46') Барсегян Тигран   56'   90' (Ишханян Айк (   90') Корян Аршак   45'   65' (Григорян Сероб (   65') Акопян Акоп   70' (Мурадян Карен II (   70') Карапетян Александр   46' (Бичахчян Ваан (   46')
Запасные: Шахатуни Вардан Восканян Андраник Оганесян Арман
Шишковски Дамьян Зайков Джоко Муслиу Визар   48'   70' (Tome Kitanovski (   70') Велкоски Дарко Бейтулаи Эгзон Костадинов Тихомир   62' (Мицевски Дарко (   62') Тотре Эннур   84' (Трайчевски Душко (   84') Ристовски Стефан   70' (Дориев Люпцхе (   70') Трайковски Александар Стояновски Влатко   62' (Несторовски Илья (   62') Тричковски Иван
Запасные: Богатинов Мартин
18 ноября. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Протокол игры  
Грузия 0:0 Эстония
Лория Гиорги Какабадзе Отар Хочолава Давид   46' (Григалава Гиа (   46') Кашия Гурам   88' Табидзе Джемал Квеквескири Ника Канкава Джаба Лобжанидзе Саба   85' (Микелтадзе Бека (   85') Казаишвили Валерий Давиташвили Зурико   66' (Папунашвили Гиоргий (   66') Качарава Ника   79' (Лобжанидзе Элгуя (   79')
Запасные: Купатадзе Лазаре Гвилия Валериане Кверквелия Соломон Даушвили Муртаз Наваловский Георгий Двали Лаша Абурджания Георгий Макаридзе Георгий
Хейн Карл-Якоб Тенисте Тайо   81' (Лиландер Михаэл (   81') Тамм Йоонас Кууск Мяртен   45' Пикк Артур Соометс Маркус   60'   79' (Марин Павел (   79') Крейда Владислав   44' Зенёв Сергей   79' (Миллер Мартин (   79') Васильев Константин Синявский Василий   86' (Аниер Хенри (   86') Саппинен Рауно   86' (Лийвак Франк (   86')
Запасные: Borislav Topic II Пюрг Хенрик Ярвелайд Хенри Сорга Эрик Игонен Матвей Меэритс Марко Тур Эдгар
18 ноября. Стадион "Борис Пайчадзе".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Армении, Сборная Грузии, Сборная Эстонии, Сборная Северной Македонии
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