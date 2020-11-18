Сборная Армении обыграла Северную Македонию и заняла первое место в группе С2

Сборные Армении и Северной Македонии сражались за выход в лигу В Лиги наций. Хозяев устраивала только победа, и они ее добились. Важнейший гол на 55-й минуте забил Оганес Амбарцумян - 1:0.

Армения с 11 очками выиграла квартет, балканцы вторые. Грузия и Эстония обошлись без голов.