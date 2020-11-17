Лёв: «Приятно осознавать, что всё находится в наших руках»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча против сборной Испании в рамках группового этапа Лиги наций.

«Очень приятно быть лидером группы и осознавать, что всё находится в наших руках. Нам предстоит сыграть с невероятно хорошей командой, будет сложно добиться приемлемого результата.

Нойер? Его выступления говорят сами за себя. С 2009 года и по сей день он ни разу не разочаровывал нас, а наоборот показывал невероятную игру», - цитирует Лёва пресс-служба сборной Германии.

Матч между сборными Испании и Германии состоится сегодня, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени.