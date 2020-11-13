Уткин упрекнул Черчесова в хамстве

Спортивный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин дал оценку словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча с Молдовой (0:0).

В эфире «Матч ТВ» спортивный журналист Дмитрий Губерниев задал вопрос: почему в рамке ворот не появился потенциальный дебютант Матвей Сафонов? И получил в ответ не совсем корректный вопрос о семейных связях с футболистом.

«Если Черчесова спросить про игрока, например, про Кудряшова: «Он что, Станислав Саламович, ваш сын внебрачный», - возразил Уткин в своём телеграмм-канале.

Кроме того, Уткин заявил, что такими словами Черчесов порочит честь семьи Сафонова и показывает своё вопиющее неуважение, а также «дремучесть и несдержанность» и проявляет хамство.

Матвей Сафонов является основным голкипером молодёжной сборной России и не вызывался в главную команду страны в том числе из-за отборочных матчей молодёжки. В четверг Черчесов также предоставил шанс дебютировать некоторым новичкам.