Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин упрекнул Черчесова в хамстве

13 Ноября 2020, 00:53,

Global Look Press

Спортивный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин дал оценку словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча с Молдовой (0:0).

В эфире «Матч ТВ» спортивный журналист Дмитрий Губерниев задал вопрос: почему в рамке ворот не появился потенциальный дебютант Матвей Сафонов? И получил в ответ не совсем корректный вопрос о семейных связях с футболистом.

«Если Черчесова спросить про игрока, например, про Кудряшова: «Он что, Станислав Саламович, ваш сын внебрачный», - возразил Уткин в своём телеграмм-канале.

Кроме того, Уткин заявил, что такими словами Черчесов порочит честь семьи Сафонова и показывает своё вопиющее неуважение, а также «дремучесть и несдержанность» и проявляет хамство.

Матвей Сафонов является основным голкипером молодёжной сборной России и не вызывался в главную команду страны в том числе из-за отборочных матчей молодёжки. В четверг Черчесов также предоставил шанс дебютировать некоторым новичкам.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Станислав Черчесов, Василий Уткин, Дмитрий Губерниев, Матвей Сафонов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала