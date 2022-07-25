Тренер женской сборной Швеции рассказал, за счет чего его команда может обыграть Англию в полуфинале Евро

Наставник женской сборной Швеции по футболу Петер Герхардссон поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем женского чемпионата Европы, в котором его коллектив сыграет с Англией.

«Полагаю, что нас будет сложно обыграть с точки зрения физической готовности. У нас также есть несколько футболисток, которые выступают в чемпионате Англии, и они знают, чего ждать от соперниц. Перед игрой мы должны тщательно подумать о тактике на матч. За счет чего мы можем победить? Англия – техничная команда, с хорошим опытом. У нас будет хороший план, который мы попытаемся реализовать», - приводит слова специалиста The Guardian.

В четвертьфинале Швеция смогла одолеть Бельгию благодаря голу в дополнительное время (1:0), а англичанки оказались сильнее испанок, переиграв их также в овертайме (2:1).