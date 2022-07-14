Голландия переиграла Португалию в результативном матче женского Евро

В поединке второго тура группового этапа женского чемпионата Европы-2022 Голландия встречалась с Португалией. Встреча в городе Ли, на стадионе «Ли Спортс Вилладж» завершилась победой «оранжевых» со счетом 3:2.

Уже на седьмой минуте встречи Голландия вышла вперед после гола Дамарис Эгурролы при розыгрыше углового удара.

Второй мяч в порота португальской сборной забила на 16-й минуте встречи защитница Стефани ван дер Грагт.

За Португалию с пенальти на 38-й минуте игра смогла отличиться Карол Кошта, после чего с ее паса в начале второго тайма сравняла счет в поединке Диана Силва.

Победный мяч голландки провели на 62-й минуте встречи, когда мяч на свой счет записала Даниэль ван де Донк.

Ранее в рамках второго тура группового этапа в группе С Швеция одолела Швейцарию со счетом 2:1. После двух туров шведки и голландки лидируют в группе, имея по четыре очка в своем активе.