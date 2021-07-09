​Мбаппе окажется на обложке FIFA 22

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09 Июля 2021, 18:30,
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Талантливый форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе окажется на обложке популярного симулятора FIFA 22. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба в «Твиттере», приложив несколько изображений.
Компания EA Sports по обыкновению должна выпустить очередную версию симулятора FIFA осенью.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2021
@KMbappe est sur la cover de #FIFA22
@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/jHWkS7B3xS
Килиан Мбаппе считается самым дорогим футболистом современности. Эксперты из transfermarkt оценивают 22-летнего форварда «ПСЖ» в 160 миллионов евро. В последние недели и месяцы Мбаппе регулярно оказывается в центре трансферных слухов, ведь его контракт истекает уже через год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Сборная Франции, Килиан Мбаппе