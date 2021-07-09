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​Мбаппе окажется на обложке FIFA 22

09 Июля 2021, 18:30,

Талантливый форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе окажется на обложке популярного симулятора FIFA 22. Об этом сообщила пресс-служба французского клуба в «Твиттере», приложив несколько изображений.

Компания EA Sports по обыкновению должна выпустить очередную версию симулятора FIFA осенью.

 

Килиан Мбаппе считается самым дорогим футболистом современности. Эксперты из transfermarkt оценивают 22-летнего форварда «ПСЖ» в 160 миллионов евро. В последние недели и месяцы Мбаппе регулярно оказывается в центре трансферных слухов, ведь его контракт истекает уже через год.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Сборная Франции, Килиан Мбаппе
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