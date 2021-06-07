​Гризманн купил Мбаппе в «Ньюкасл» за 134 млн евро в Football Manager

В свободное время форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн любит погрузиться в мир виртуального футбола и поиграть в Football Manager. Пресс-служба французской национальной команды опубликовала в Instagram видео, на котором Гризманн делится своими достижениями в симуляторе. Управляя английским «Ньюкаслом», Антуану удалось привести клуб к завоеванию целого ряда трофеев.

Гризманн также рассказал, что он купил для «Ньюкасла» Килиана Мбаппе. Сумма виртуального трансфера в Football Manager составила 134 миллиона евро.

«А там не очень тепло», - так отреагировал сам Мбаппе на информацию о том, что в виртуальной реальности он стал игроком «Ньюкасла».