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Чемпионат мира 2026

Украина откажется от борьбы за проведение чемпионата мира – 2030

07 Апреля 2023 • 19:18 Комментировать

На днях премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что Украина всё ещё числится в совместной заявке на проведение чемпионата мира – 2030. В этой заявке, помимо Португалии и Украины, фигурируют Испания и Марокко.  

Впрочем, в ближайшее время Украина откажется от участия в заявке на проведение мундиаля. Об этом на своих страницах рассказывает A Bola.

Отметим, что следующий чемпионат мира состоится в 2026 году. Хозяева этого турнира уже известны – он пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Украина чм-2030
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