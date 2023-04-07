Украина откажется от борьбы за проведение чемпионата мира – 2030

На днях премьер-министр Португалии Антониу Кошта сообщил, что Украина всё ещё числится в совместной заявке на проведение чемпионата мира – 2030. В этой заявке, помимо Португалии и Украины, фигурируют Испания и Марокко.

Впрочем, в ближайшее время Украина откажется от участия в заявке на проведение мундиаля. Об этом на своих страницах рассказывает A Bola.

Отметим, что следующий чемпионат мира состоится в 2026 году. Хозяева этого турнира уже известны – он пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.