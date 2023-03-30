Дюков: «Одна из наших ключевых задач – участие сборной России в отборе на чемпионат мира»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о текущем положении дел в ситуации с футбольными санкциями.

«Одна из наших ключевых задач – участие в отборе на чемпионат мира – 2026. Рабочая группа с ФИФА сформирована, УЕФА ведёт консультации с МОК. Есть прогресс, но промежуточные итоги мы не комментируем.

Консультации будут продолжаться, на следующей неделе они будут на полях исполкома и конгресса УЕФА», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что сборная России ранее не была допущена к отбору на Евро-2024. Сейчас команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.