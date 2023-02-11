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Сборная Мексики представила нового главного тренера официально

11 Февраля 2023 • 04:24 Комментировать

Национальная сборная Мексики определилась с новым главным тренером команды. Команду возглавил 50-летний аргентинский специалист Диего Кокка. Предыдущим местом работы 50-летнего наставника был мексиканский клуб «Тигрес».

«Мы начинаем писать новую главу вместе с новым главным тренером», - говорится в социальных сетях сборной Мексики.

Стоит отметить, что аргентинец проработал главным тренером «Тигрес» всего один месяц. Под его руководством команда провела пять матчей.

Мексика осталась без рулевого после неудачного выступления на ЧМ-2022, где не смогла выйти из группы. С поста наставника был уволен Херардо Мартино.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Диего Кокка
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