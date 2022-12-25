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Зидан может возглавить топ-сборную - это не Франция

25 Декабря 2022 • 13:38 Комментировать (1)

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может попробовать свои силы у руля топ-сборной. По сообщениям Lequipe, пригласить 50-летнего специалиста хотят в национальную команду Бразилии. Конкурентами «Зизу» считаются Маурисио Почеттино, Марсело Бьелса и Марсело Гальярдо.

Зидан в настоящий момент находится без работы. Его последним клубом был мадридский «Реал». Под руководством французского тренера «сливочные» три раза подряд становились победителями Лиги чемпионов.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после провала на чемпионате мира – 2022. Команда вылетела на стадии ¼ финала, проиграв Хорватии (1:1, 2:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 13:58
Было бы здорово )) Зидан умеет приходить к результату )) Вини у него дыхнуть боялся ,от страха мазал постоянно )). Так что танцы придется отложить ))
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