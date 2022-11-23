Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира 2026

Пиняев высказался о дебюте за сборную России

23 Ноября 2022 • 21:35 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о первом матче в составе сборной России.

«Было приятно оказаться в составе национальной сборной. Там много высококлассных игроков и приятная атмосфера. Счастлив, что мне удалось сразу же дебютировать», — передает слова Пиняева «Чемпионат».

Напомним, в ноябре сборная России провела два товарищеских матча — против Таджикистана (0:0) и против Узбекистана (0:0). Молодой форвард принял участие в обеих встречах, он провел на поле в общей сложности 98 минут.

В этом сезоне Пиняев забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
21:35 · Чемпионат мира 2026
Пиняев высказался о дебюте за сборную России
21:25 · Чемпионат мира 2026
Глебов рассказал о забавном диалоге с арбитром во время матча с Таджикистаном
16:42 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Сафонов практически не играет на выходах, Селихов способен стать первым номером сборной»
11:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кравцов не уверен, что сборная России сыграла бы лучше Аргентины в матче против Саудовской Аравии
09:54 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: «Если Россия не обыгрывает Таджикистан и Узбекистан, то надо поковыряться в нашем футболе и сделать уклон в другое место»
09:22 · Чемпионат мира 2026
Якубович считает, что игрокам сборной России надо уйти из спорта
22 Ноября
20:47 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: Сборная России должна обыгрывать Таджикистан и Узбекистан
14:09 · Чемпионат мира 2026
Семшов: «Если РФС перейдёт в Азиатскую конфедерацию, то обратного пути не будет»
21 Ноября
22:00 · Чемпионат мира 2026
Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной
19:25 · Чемпионат мира 2026
Кирьяков — о матчах сборной России: «Анализировать нечего»
18:21 · Чемпионат мира 2026
Джепаров — о матче Узбекистан - Россия: «Игра была скучновата» эксклюзив
17:30 · Чемпионат мира 2026
Ледяхов: «Впечатления от игры сборной плачевные»
16:26 · Чемпионат мира 2026
Алдонин считает, что сейчас нужно выдать кредит доверия молодым игрокам сборной России
16:06 · Россия. Премьер-лига
Сильянов — о травме: «Буду делать МРТ на неделе»
15:58 · Чемпионат мира 2026
Агент Сильянова заявил, что ему не предлагали заплатить за место игрока в сборной России
Все новости
Рекомендуем