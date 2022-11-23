Пиняев высказался о дебюте за сборную России

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о первом матче в составе сборной России.

«Было приятно оказаться в составе национальной сборной. Там много высококлассных игроков и приятная атмосфера. Счастлив, что мне удалось сразу же дебютировать», — передает слова Пиняева «Чемпионат».

Напомним, в ноябре сборная России провела два товарищеских матча — против Таджикистана (0:0) и против Узбекистана (0:0). Молодой форвард принял участие в обеих встречах, он провел на поле в общей сложности 98 минут.

В этом сезоне Пиняев забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья Советов».