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Игрок прекратившего существование «Цзянсу»: «Владельцы клуба – лжецы!»

01 Марта 2021, 16:10,

Китайский футбольный клуб «Цзянсу» в ноябре выиграл Суперлигу, но теперь прекратил своё существование. Ситуацию прокомментировал экс-игрок сборной Италии Эдер, который в последние годы выступал за «Цзянсу» и стал чемпионом Китая.

«Suning не будет продолжать инвестировать в футбол. Они неуважительно относятся ко всем сотрудникам и футболистам. Они просто оставили нас без зарплаты и не позволяли перейти в другой клуб.

Владельцы клуба – лжецы! Мы даже выиграли чемпионат Китая, но не получили заслуженного отношения. Я бы понял, если бы Suning обанкротился, но я не могу понять такого отношения. Спортивный директор постоянно врал нам и никогда не уважал своих обещаний», - рассказал Эдер Oriental Sports Daily.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Цзянсу Сунин, Эдер Мартинс
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