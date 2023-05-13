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Балотелли может оказаться в Румынии

13 Мая 2023 • 11:27 Комментировать

Экс-нападающий сборной Италии и «Манчестер Сити» Марио Балотелли, ныне выступающий в чемпионате Швейцарии за «Сьон», может перебраться в Румынию. Согласно сведениям журналистов Tuttomercatoweb, в трансфере игрока заинтересован бухарестский «Рапид».

Переговоры с Балотелли ведет главный тренер команды Адриан Муту. Если стороны договорятся, то сделка будет оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 32-летний форвард принял участие в 17 матчах, отметившись шестью забитыми мячами (три – с пенальти) и получив девять желтых карточек.

Контракт Марио со «Сьоном» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферный ценник – два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Рапид Бухарест
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