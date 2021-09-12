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США. МЛС

​На матче «Интер Майами» фанаты спасали кота с помощью флага США видео

12 Сентября 2021 • 09:14 Комментировать (3)
Интер Майами
1:0
Коламбус Кру
окончен

Самым ярким событием матча МЛС между «Интер Майами» и «Коламбус Кру», проходившего в ночь с субботы на воскресенье по Москве, стало спасение кота, который каким-то образом проник на стадион без билета.  

Кот сорвался со второго яруса, но какое-то время за счёт крепких когтей ещё висел на трибуне – сначала двумя лапами, а затем одной. Дальше животное всё-таки сорвалось вниз. К счастью, кот не пострадал, о чём очевидец рассказал ESPN. Надо отдать должное группе людей с нижнего яруса. Они выступили в качестве спасателей и развернули внизу флаг США. Кот сначала ударился как раз о флаг, и это смягчило его падение.

«Интер Майами», кстати говоря, обыграл «Коламбус Кру» благодаря единственному голу Гонсало Игуаина.

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Евро-Футбол.Ру,
Коламбус Крю Интер Майами
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
12 Сентября 2021 в 09:25
Браво!
K.karitch
12 Сентября 2021 в 09:25
Браво!
Redwhite1959
12 Сентября 2021 в 09:17
Ещё одно ПОЛЕЗНОЕ предназначение флага!
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окончен Интер Майами 1:0 Коламбус Кру
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