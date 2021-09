Самым ярким событием матча МЛС между «Интер Майами» и «Коламбус Кру», проходившего в ночь с субботы на воскресенье по Москве, стало спасение кота, который каким-то образом проник на стадион без билета.

Кот сорвался со второго яруса, но какое-то время за счёт крепких когтей ещё висел на трибуне – сначала двумя лапами, а затем одной. Дальше животное всё-таки сорвалось вниз. К счастью, кот не пострадал, о чём очевидец рассказал ESPN. Надо отдать должное группе людей с нижнего яруса. Они выступили в качестве спасателей и развернули внизу флаг США. Кот сначала ударился как раз о флаг, и это смягчило его падение.

«Интер Майами», кстати говоря, обыграл «Коламбус Кру» благодаря единственному голу Гонсало Игуаина.

A stray cat at the Miami football game fell from the upper deck and these guys saved it by catching it in an American flag.



Dudes rock. pic.twitter.com/9qgXkdiLFH