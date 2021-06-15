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​Игуаин: «Думал, что буду играть в МЛС с сигаретой во рту, но нет»

15 Июня 2021, 17:50,

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался по поводу уровня футбола в американской МЛС.

Напомним, что Игуаин стал футболистом «Интер Майами» осенью прошлого года. Ранее аргентинец поиграл за ряд европейских клубов.

«МЛС – сложная лига, которая очень похожа на чемпионат Италии. Сначала я думал, что буду здесь играть в сигаретой во рту, но нет», - рассказал Игуаин Ole.

В восьми прошедших играх сезона МЛС «Интер Майами» отпраздновал 2 победы при 2 ничьих и 4 поражениях. Гонсало Игуаин провёл 7 матчей, в которых отметился 4 голами и одним результативным пасом на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Гонсало Игуаин, Интер Майами
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