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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бразилия - страна с наибольшим количеством «мутных» матчей в 2022 году

23 Марта 2023 • 04:14 Комментировать

Бразилия - страна с наибольшим количеством матчей, которые можно охарактеризовать как «договорные» в 2022 году, таковы результаты расследования издания Sportradar. Речь идет о 139 матчах. Второе место в этом топе занимает Россия - 92.

В общей сложности за 2022 год специалистами данного портала было выявлено 1212 «подозрительных» матчей, но, с другой стороны, 99,5 процентов этих результатов, по анализу статистиков, пришлись на игры, которые не могли принести сколь-нибудь существенные букмекерские выигрыши, иными словами, корыстный мотив в данном случае отсутствовал.

Также отмечается, что количество «странных» матчей выросло на 34 процента по отношению к 2021 году. 

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Чемпионат Бразилии
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