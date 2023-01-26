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Чемпионат Бразилии. Серия А

Марио Фернандес дебютирует за «Интернасьонал»

26 Января 2023 • 00:29 Комментировать

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес дебютирует в составе бразильского «Интернасьонала». Его команда, в которой он находится в рамках арендного соглашения, сыграет во втором туре национального чемпионата с клубом «Авенида», команды начнут матч в 01:00 по Москве.

Напомним, что Фернандес возобновил свою карьеру в ноябре 2022 года после того как полгода не играл вообще, объявив о приостановке футбольной карьеры. На год он стал игроком клуба «Интернасьонал». Ходят слухи, что после он хотел бы вернуться в московский ЦСКА, за который выступал почти 10 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал
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