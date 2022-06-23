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Чемпионат Бразилии. Серия А

Хамес Родригес может перейти в бразильский клуб

23 Июня 2022 • 07:29 Комментировать

Звёздный колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который сейчас выступает за «Аль-Райян», может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации UOL, в услугах 30-летнего колумбийского футболиста заинтересован бразильский клуб «Ботафого», который планирует этим летом заполучить в свои ряды какую-нибудь звезду. Стоит отметить, что сам Хамес не хотел бы переезжать в Южную Америку. Приоритетом колумбийца является выступление в Европе.

Напомним, что в прошлом сезоне Хамес Родригес провёл в катарской лиге 12 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Хамес Родригес
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