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Чемпионат Бразилии. Серия А

Павон летом сменит клуб

04 Марта 2022 • 09:14 Комментировать

Кристиан Павон близок к переходу в «Атлетико Минейро».

Кристиан Павон летом перейдёт в «Атлетико Минейро» в качестве свободного агента. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, контракт игрока будет рассчитан до 2026 года. Действующий контракт 26-ленего игрока с «Бока Хуниорс» истекает летом.

Текущий сезон аргентинский вингер пропускает из-за дисквалификации.

В прошлом сезоне Павон провёл за «Боку» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Минейро Бока Хуниорс Кристиан Павон Николо Скира
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