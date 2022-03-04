Павон летом сменит клуб

Кристиан Павон близок к переходу в «Атлетико Минейро».

Кристиан Павон летом перейдёт в «Атлетико Минейро» в качестве свободного агента. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, контракт игрока будет рассчитан до 2026 года. Действующий контракт 26-ленего игрока с «Бока Хуниорс» истекает летом.

Текущий сезон аргентинский вингер пропускает из-за дисквалификации.

В прошлом сезоне Павон провёл за «Боку» 32 матча, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.