Игроки «Крузейро» объявили забастовку

Футболисты «Крузейро», выступающего в бразильской Серии B, объявили забастовку. Игрокам задерживают зарплату, информирует Globo Esporte.
Футболисты бойкотируют тренировочные занятия. «Крузейро», который испытывает серьёзные финансовые проблемы, не платил спортсменам и сотрудникам клуба на протяжении шести месяцев. Только в сентябре часть долгов была погашена.
«Мы прекращаем тренировки. К сожалению, ситуация вышла из-под контроля», — говорится в заявлении.
На текущий момент «Крузейро» идёт 11-м в таблице бразильской Серии B. Команду тренирует Вандерлей Лушембурго.