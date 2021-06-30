ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Бразилии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Халк попал в ДТП

30 Июня 2021, 09:19,

Бразильский нападающий Халк, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский «Зенит», стал участником ДТП у себя на родине. Футболист столкнулся на дороге с мотоциклистом, об этом рапортует Globo Esporte.

Как сообщает источник, в результате аварии пострадавших нет. После разбирательства Халк и мотоциклист смогли покинуть место ДТП самостоятельно.

Напомним, что в настоящий момент 34-летний форвард защищает цвета «Атлетико Минейро». В составе петербургского «Зенита» бразилец выступал с 2012 по 2016 год.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Халк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала