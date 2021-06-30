Халк попал в ДТП

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30 Июня 2021, 09:19,
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Бразильский нападающий Халк, известный в чемпионате России по выступлениям за петербургский «Зенит», стал участником ДТП у себя на родине. Футболист столкнулся на дороге с мотоциклистом, об этом рапортует Globo Esporte.
Как сообщает источник, в результате аварии пострадавших нет. После разбирательства Халк и мотоциклист смогли покинуть место ДТП самостоятельно.
Напомним, что в настоящий момент 34-летний форвард защищает цвета «Атлетико Минейро». В составе петербургского «Зенита» бразилец выступал с 2012 по 2016 год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Халк