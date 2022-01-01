В «ПСЖ» всплеск заболеваемости на COVID-19

Перед возобновлением сезона во Франции проблемы с коронавирусом появились у явного лидера сезона, «ПСЖ». «Пари Сен-Жермен» посредством сообщения клубной пресс-службы в социальных сетях сообщил о вспышке COVID-19 среди игроков команды и сотрудников. Речь идет о четырех футболистах основной команды.

2022 год начнется для парижан встрече в Кубке Франции со скромным «Ванном». Стартовый свисток прозвучит в понедельник в 23:10 по Москве.

Отметим, что в последнее время в стане «Пари Сен-Жермен» не было заболевших на коронавирус. После первого круга в Лиге 1 команда идет на первом месте с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя.