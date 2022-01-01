Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Франция. Кубок

В «ПСЖ» всплеск заболеваемости на COVID-19

01 Января 2022 • 23:09 Комментировать
Ванн
...
ПСЖ
52.00 13.00 1.05
03.01 23:10

Перед возобновлением сезона во Франции проблемы с коронавирусом появились у явного лидера сезона, «ПСЖ». «Пари Сен-Жермен» посредством сообщения клубной пресс-службы в социальных сетях сообщил о вспышке COVID-19 среди игроков команды и сотрудников. Речь идет о четырех футболистах основной команды.

2022 год начнется для парижан встрече в Кубке Франции со скромным «Ванном». Стартовый свисток прозвучит в понедельник в 23:10 по Москве.

Отметим, что в последнее время в стане «Пари Сен-Жермен» не было заболевших на коронавирус.  После первого круга в Лиге 1 команда идет на первом месте с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ коронавирус во Франции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВАНН ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.01  15:45 Канн ... Тулуза 7.30 4.60 1.43
02.01  15:45 Нант ... Витре 19.00 7.10 1.16
02.01  15:45 Брест ... Бордо 1.17 6.60 22.00
02.01  15:45 Версаль ... Ля Рош
окончен Ницца 0:0 ФК Париж / Лион
02.01  18:00 Нанси ... Ренн 6.70 4.30 1.50
02.01  18:00 Бержерак ... Кретей
02.01  18:00 Бастия ... Клермон
02.01  18:00 Монпелье ... Страсбург 2.45 3.35 2.90
02.01  20:30 Кевийи ... Монако 6.20 4.10 1.55
02.01  20:30 Юра Сюд ... Сент-Этьен
02.01  20:30 Таон ... Реймс
02.01  20:30 Лина-Монлери ... Амьен
02.01  23:00 Шовиньи ... Марсель 23.00 7.70 1.14
Все матчи
Новости
01 Января
23:09 · Франция. Кубок
В «ПСЖ» всплеск заболеваемости на COVID-19
22:41 · Франция. Кубок
В «Монако» объяснили отсутствие Головина в заявке на кубковый матч
27 Декабря
19:20 · Франция. Кубок
​«Париж» и «Лион» исключили из Кубка Франции после сорванного матча
20 Декабря
01:04 · Франция. Кубок
Голы Мбаппе и Икарди позволили «ПСЖ» разгромить низшелигового соперника
19 Декабря
17:45 · Франция. Кубок
Головин помог «Монако» пройти в 1/16 финала Кубка Франции
14:11 · Франция. Кубок
​Месси пропустит воскресный матч «ПСЖ» 1
18 Декабря
18:21 · Франция. Кубок
​В Кубке Франции скромный «Нанси» прошёл команду из элитного дивизиона, несмотря на три удаления
00:50 · Франция. Кубок
Фанаты сорвали матч между «Парижем» и «Лионом» 6
13 Ноября
19:58 · Франция. Кубок
​Клуб преодолел 16 тысяч километров, чтобы сыграть в Кубке Франции
06 Сентября
16:33 · Франция. Кубок
​Во Франции кубковый матч не состоялся из-за летающих муравьёв 1
20 Мая
09:39 · Франция. Кубок
​Мбаппе ловко ушёл от ответа на вопрос о своём будущем
00:09 · Франция. Кубок
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции
19 Мая
23:03 · Франция. Кубок
Макрон оценил возвращение Бензема в сборную Франции
22:23 · Франция. Кубок
Президент Франции Макрон пообщался с футболистами перед финалом Кубка Франции
21:50 · Франция. Кубок
Головин выйдет в стартовом составе в финале Кубка Франции против «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем