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Франция. Кубок

Мбаппе забил 200-й гол в карьере

04 Января 2022 • 08:35 Комментировать
Ванн
0:4
ПСЖ
окончен

В рамках 1/16 финала Кубка Франции столичный «ПСЖ» встречался на выезде с клубом «Ванн». Подопечные Маурисио Почеттино уверенно шагнули в следующую стадию соревнований, одолев соперника со счетом 4:0. Тремя голами в составе парижан отметился нападающий Килиан Мбаппе.

Как информирует портал Goal.com, благодаря этому хет-трику 23-летний форвард добрался до двух значимых отметок. Он забил 200-й гол за карьеру, а также 150-й в футболке «ПСЖ».

Килиан играет за парижский коллектив с 2017 года. Ожидается, что в скором времени Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом».

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ПСЖ Килиан Мбаппе
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