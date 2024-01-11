Моуринью: «20 лет назад футболисты не ныряли, как сейчас»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после кубковой встречи с «Лацио». В четвертьфинале турнира «волки» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Наше поражение связано с реалиями современного футбола. Арбитр был в трех метрах и не поставил пенальти, он все хорошо видел. Но из-за системы ВАР мы получили пенальти в свои ворота, кто-то решил дать нарушение из-за незначительного контракта. 20 лет назад футболисты не ныряли, как сейчас», - цитирует португальского тренера инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что автором единственного гола в прошедшем поединке стал Маттиа Дзакканьи, реализовавший 11-метровый.