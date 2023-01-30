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Италия. Кубок Италии

​«Реал» и «Барселона» сыграют в полуфинале Кубка Испании

30 Января 2023 • 15:43 Комментировать

В понедельник состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании. «Реал» и «Барселона», гранды испанского футбола, попали друг на друга. Таким образом, любителей футбола ждут ещё два «эль класико». Как известно, на стадии 1/2 финала испанского национального кубка команды проводят по два матча. На предыдущих же стадиях всё решалось в одном поединке.

Итоги жеребьёвки выглядят так:

«Осасуна» - «Атлетик» Бильбао;

«Реал» - «Барселона».

Первые матчи состоятся в начале марта, а ответные – в начале апреля. Финальный поединок пройдёт в Севилье в мае.

Отметим, что действующим обладателем кубка Испании является «Бетис».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Барселона Атлетик Бильбао
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