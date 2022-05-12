Аллегри показали красную карточку в финале Кубка Италии

В финале Кубка Италии встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер», матч перешел в дополнительное время, и там «Ювентус» пропустил два мяча подряд.

Это настолько вывело из себя наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, что он вспылил, вступил в перепалку с арбитром и после этого увидел перед собой красную карточку. Так что заканчивать матч «Ювентусу» придется без своего наставника и в ситуации, когда команда уступает сопернику два мяча.

Следить за событиями финального матча Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.