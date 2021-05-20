Конте оштрафовали за средний палец в адрес руководства «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте обязан выплатить штраф за средний палец, показанный президенту «Ювентуса».

В полуфинале Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» Антонио Конте повздорил с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, когда уходил в раздевалку на перерыв. Итальянская федерация футбола оштрафовала и самого Конте, и «Интер», на две тысячи евро, как передаёт Sport24. Итальянский тренер заявлял, что его спровоцировали.

Ранее Антонио Конте тренировал и «Ювентус», став со «старой синьорой» трёхкратным победителем чемпионата Италии. Также с «Юве» Антонио дважды выигрывал Суперкубок страны. Первый трофей на должности главного тренера «Интера» Конте завоевал в текущем сезоне, став чемпионом Серии А.