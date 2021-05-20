Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Конте оштрафовали за средний палец в адрес руководства «Ювентуса»

20 Мая 2021, 00:39,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте обязан выплатить штраф за средний палец, показанный президенту «Ювентуса».

В полуфинале Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» Антонио Конте повздорил с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, когда уходил в раздевалку на перерыв. Итальянская федерация футбола оштрафовала и самого Конте, и «Интер», на две тысячи евро, как передаёт Sport24. Итальянский тренер заявлял, что его спровоцировали. 

Ранее Антонио Конте тренировал и «Ювентус», став со «старой синьорой» трёхкратным победителем чемпионата Италии. Также с «Юве» Антонио дважды выигрывал Суперкубок страны. Первый трофей на должности главного тренера «Интера» Конте завоевал в текущем сезоне, став чемпионом Серии А. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Андреа Аньелли
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Комментарии (1)
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1
Juventissimo
20 Мая 2021, 00:46

:) Оскорбили Аньелли, а Конте заплатит штраф в копилку ФФИ. И пальцы Конте на руках, оказывается, все вместе стоят 20 000 евро.

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