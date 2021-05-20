Конте оштрафовали за средний палец в адрес руководства «Ювентуса»

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20 Мая 2021, 00:39,
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте обязан выплатить штраф за средний палец, показанный президенту «Ювентуса».
В полуфинале Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом» Антонио Конте повздорил с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, когда уходил в раздевалку на перерыв. Итальянская федерация футбола оштрафовала и самого Конте, и «Интер», на две тысячи евро, как передаёт Sport24. Итальянский тренер заявлял, что его спровоцировали.
Ранее Антонио Конте тренировал и «Ювентус», став со «старой синьорой» трёхкратным победителем чемпионата Италии. Также с «Юве» Антонио дважды выигрывал Суперкубок страны. Первый трофей на должности главного тренера «Интера» Конте завоевал в текущем сезоне, став чемпионом Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Андреа Аньелли
:) Оскорбили Аньелли, а Конте заплатит штраф в копилку ФФИ. И пальцы Конте на руках, оказывается, все вместе стоят 20 000 евро.