Эриксен: «Я идеально исполнил штрафной»

Датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прокомментировал победный гол в ворота «Милана» (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии.

«Я идеально исполнил штрафной. Сейчас я просто счастлив. Конечно, я всегда стараюсь выжать максимум из тех минут, которые получаю, рад, что сегодня мне удалось забить.

Вся команда понимала, что это будет сложный матч. Было непросто, но мы рады, что нам удалось выйти в следующий раунд.

Я посвящаю эту победу своей дочери, семьей и всем фанатам «Интера», - цитирует Эриксена пресс-служба «Интера».

Эриксен сыграл пятнадцать матчей за «Интер» в нынешнем сезоне и забил один гол.