​«Роме» засчитали второе техническое поражение в сезоне

«Рома» вылетела из Кубка Италии, уступив «Специи» на стадии 1/8 финала с результатом 2:4 по итогам экстра-тайма. Впрочем, результат этого матча был аннулирован. Римскому клубу засчитали техническое поражение со счётом 0:3.

Наказание связано с превышением количества замен – римляне в прошедшем поединке произвели шесть перестановок в составе вместо пяти положенных.

Для «Ромы» это уже второе техническое поражение в текущем сезоне. Осенью команде Паулу Фонсеки засчитали поражение 0:3 за игру Серии А против «Вероны», которая завершилась со счётом 0:0. Тогда римляне неправильно заявили одного из футболистов.