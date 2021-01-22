Италия. Кубок Италии 2020-2021
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​«Роме» засчитали второе техническое поражение в сезоне

22 Января 2021, 19:41,

Global Look Press

«Рома» вылетела из Кубка Италии, уступив «Специи» на стадии 1/8 финала с результатом 2:4 по итогам экстра-тайма. Впрочем, результат этого матча был аннулирован. Римскому клубу засчитали техническое поражение со счётом 0:3.

Наказание связано с превышением количества замен – римляне в прошедшем поединке произвели шесть перестановок в составе вместо пяти положенных.

Для «Ромы» это уже второе техническое поражение в текущем сезоне. Осенью команде Паулу Фонсеки засчитали поражение 0:3 за игру Серии А против «Вероны», которая завершилась со счётом 0:0. Тогда римляне неправильно заявили одного из футболистов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Специя
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Комментарии (2)
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0
beorn_n
22 Января 2021, 19:51

Ржу просто с судейства в Италии. Когда успели так деградировать.

0
rygen
22 Января 2021, 19:47

"Наказание связано с превышением количества замен – римляне в прошедшем поединке произвели шесть перестановок в составе вместо пяти положенных."???
А как это судьи допустили?

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