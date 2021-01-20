Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Специя» выбила из Кубка игравшую вдевятером «Рому»

20 Января 2021, 01:58,

Global Look Press

«Рома» и «Специя» выдали один из самых ярких матчей 1/8 финала Кубка Италии. Новички Серии А текущего сезона резво начали и к 15-й минуте дважды забили. «Волки» отыгрались после пенальти Лоренцо Пеллегрини и гола с игры Генриха Мхитряна. А вот самое начало овертайма было обескураживающим для столичной команды - Джанлука Манчини удалился с поля за грубую игру, а Пау Лопес - за фол последней надежды. «Рома» вдевятером не дотянула до пенальти - 2:4.

Протокол игры  
Рома 2:4 Специя
    6' Галабинов Андрей (0:1)
    15' Сапонара Риккардо (0:2)
(1:2) Пеллегрини Лоренцо 43'    
(2:2) Мхитарян Генрих 73'    
    107' Верде Даниэле (2:3)
    119' Сапонара Риккардо (2:4)
Пау Лопес   92' Манчини Джанлука   51'   91' Кристанте Бриан   95' (Ибаньес Рожер (   95') Кумбулла Мараш Перес Бруно Пеллегрини Лоренцо   111' Вильяр Гонсало   69' (Карсдорп Рик (   69') Спинаццола Леонардо   69' (Верету Жордан (   69') Педро Родригес Мхитарян Генрих   85' (Перес Карлес (   85' Фузато Даниэл   95') Майораль Борха   91' (Джеко Эдин (   91')
Запасные: Фасио Федерико Жуан Жезус Фарелли Симоне Сантон Давиде Подгоряну Суф Смоллинг Крис
Крапикас Титас Виньяли Лука Эрлич Мартин Исмайли Ардиан   24' Рамос Хуан   68' (Пикколи Роберто (   68') Дейола Алессандро   80' (Акампора Дженнаро (   80') Сена Лео   68' (Риччи Матео (   68') Маджоре Джулио Агудело Кевин   13'   59' (Верде Даниэле (   59') Галабинов Андрей   68' (Дель Орко Кристиан (   68'   90') Сапонара Риккардо
Запасные: Рафаэл Биттенкур Зут Йерун Шабо Юлиан Фариас Диего Агум Люсьен Терци Клаудио Гьяси Эммануэль
19 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Специя
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