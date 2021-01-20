«Специя» выбила из Кубка игравшую вдевятером «Рому»

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20 Января 2021, 01:58,
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«Рома» и «Специя» выдали один из самых ярких матчей 1/8 финала Кубка Италии. Новички Серии А текущего сезона резво начали и к 15-й минуте дважды забили. «Волки» отыгрались после пенальти Лоренцо Пеллегрини и гола с игры Генриха Мхитряна. А вот самое начало овертайма было обескураживающим для столичной команды - Джанлука Манчини удалился с поля за грубую игру, а Пау Лопес - за фол последней надежды. «Рома» вдевятером не дотянула до пенальти - 2:4.
Протокол игры
|6' Галабинов Андрей (0:1)
|15' Сапонара Риккардо (0:2)
|(1:2) Пеллегрини Лоренцо 43'
|(2:2) Мхитарян Генрих 73'
|107' Верде Даниэле (2:3)
|119' Сапонара Риккардо (2:4)
Пау Лопес • 92'Манчини Джанлука 51' • 91'Кристанте Бриан 95' ( Ибаньес Рожер ( 95') • Кумбулла Мараш • Перес Бруно • Пеллегрини Лоренцо • 111'Вильяр Гонсало 69' ( Карсдорп Рик ( 69') • Спинаццола Леонардо 69' ( Верету Жордан ( 69') • Педро Родригес • Мхитарян Генрих 85' ( Перес Карлес ( 85' • Фузато Даниэл 95') • Майораль Борха 91' ( Джеко Эдин ( 91')
Запасные: Фасио Федерико • Жуан Жезус • Фарелли Симоне • Сантон Давиде • Подгоряну Суф • Смоллинг Крис
Крапикас Титас • Виньяли Лука • Эрлич Мартин • Исмайли Ардиан • 24'Рамос Хуан 68' ( Пикколи Роберто ( 68') • Дейола Алессандро 80' ( Акампора Дженнаро ( 80') • Сена Лео 68' ( Риччи Матео ( 68') • Маджоре Джулио • Агудело Кевин 13' 59' ( Верде Даниэле ( 59') • Галабинов Андрей 68' ( Дель Орко Кристиан ( 68' ) • 90'Сапонара Риккардо
Запасные: Рафаэл Биттенкур • Зут Йерун • Шабо Юлиан • Фариас Диего • Агум Люсьен • Терци Клаудио • Гьяси Эммануэль
19 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Специя