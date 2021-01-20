«Специя» выбила из Кубка игравшую вдевятером «Рому»

«Рома» и «Специя» выдали один из самых ярких матчей 1/8 финала Кубка Италии. Новички Серии А текущего сезона резво начали и к 15-й минуте дважды забили. «Волки» отыгрались после пенальти Лоренцо Пеллегрини и гола с игры Генриха Мхитряна. А вот самое начало овертайма было обескураживающим для столичной команды - Джанлука Манчини удалился с поля за грубую игру, а Пау Лопес - за фол последней надежды. «Рома» вдевятером не дотянула до пенальти - 2:4.