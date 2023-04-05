«Боруссия» из Дортмунда без шансов вылетела из Кубка

Завершился последний четвертьфинальный матч Кубка Германии, в котором «РБ Лейпциг» принимал «Боруссию» из Дортмунда. «Шмели» провалили матч за первое место в Бундеслиге и тут же с треском вылетели из кубкового турнира, хотя и проиграли с минимальным отставанием - 0:2. Три удара по воротам соперника за 90 минут - это ничто. Уже на третьей минуте Кондар Лаймер с угла вратарской едва не открыл счет - парировано. Удар Дани Ольмо голкипер отбил носком бутсы. Прорыв Мохамеда Симакана с прострелом на Тимо Вернера в итоге стал голевым. После корнера Йошко Гвардиол минимально промахнулся. Лаймер мог ставить точку после перерыва, обыграв защитника, но вратарь сократил дистанцию обстрела и выручил. В последней атаке «РБ Лейпциг» убегал уже на пустые ворота и забил второй мяч.

Ранее в 1/2 финала пробились «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Штутгарт».