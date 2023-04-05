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Кубок Германии

«Боруссия» из Дортмунда без шансов вылетела из Кубка

05 Апреля 2023 • 23:46 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Боруссия Д
окончен

Завершился последний четвертьфинальный матч Кубка Германии, в котором «РБ Лейпциг» принимал «Боруссию» из Дортмунда. «Шмели» провалили матч за первое место в Бундеслиге и тут же с треском вылетели из кубкового турнира, хотя и проиграли с минимальным отставанием - 0:2. Три удара по воротам соперника за 90 минут - это ничто. Уже на третьей минуте Кондар Лаймер с угла вратарской едва не открыл счет - парировано. Удар Дани Ольмо голкипер отбил носком бутсы. Прорыв Мохамеда Симакана с прострелом на Тимо Вернера в итоге стал голевым. После корнера Йошко Гвардиол минимально промахнулся. Лаймер мог ставить точку после перерыва, обыграв защитника, но вратарь сократил дистанцию обстрела и выручил. В последней атаке «РБ Лейпциг» убегал уже на пустые ворота и забил второй мяч.

Ранее в 1/2 финала пробились «Айнтрахт», «Фрайбург» и «Штутгарт».

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Боруссия Д
(1:0) Вернер Тимо22'  
(2:0) Орбан Вилли90'  
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 79' (Клостерманн Лукас ( 79') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХенрихс БенджаминРаум Давид  59' 88' (Кампль Кевин ( 88') Лаймер Конрад 88' (Хальстенберг Марсель ( 88') Айдара АмадуСобослаи ДоминикОльмо Дани 70' (Форсберг Эмиль ( 70') Вернер Тимо 78' (Андре Силва ( 78')
Запасные: Кларк КейденБа СануссуНюланд ЭрьянДиалло Абду
Кобель ГрегорВольф Мариус 46' (Мукоко Юссуфа ( 46') Зюле НикласХуммельс Матс  90' 85' (Модест Антони ( 85') Рюэрсон Юлиан  40'Эзкан СалихДжан ЭмреГеррейру РафаэлРойс Марко 76' (Байно-Гиттенс Джейми ( 76') Мален Дониэлл  90'Брандт Юлиан 63' (Беллингем Джуд ( 63'  85')
Запасные: Роте ТомКулибали СумайлаРейна ДжованниМайер Александер IIДауд Махмуд
05 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг
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