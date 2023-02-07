Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии

07 Февраля 2023 • 22:30 Комментировать
Фортуна
...
Зандхаузен
11.02 15:30

Немецкий клуб «Зандхаузен», который выступает во Второй Бундеслиге, покинул Кубок Германии. Игра в рамках 1/8 финала турнира прошла сегодня вечером, «Зандхаузен» дома принимал «Фрайбург» и проиграл – 0:2

Судьба встречи решилась в её самом конце. Первый гол гостей на 87-й минуте забил Филипп Линхарт, а опытный Нильс Петерсен в самом конце добавленного времени забил второй мяч «Фрайбурга».

Российский защитник Александр Жиров, выступающий за «Зандхаузен», провёл на поле всю встречу.

Напомним, Жиров выступает за этот немецкий клуб уже пятый год, в текущем сезоне он оформил три гола в 22 матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Зандхаузен Александр Жиров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФОРТУНА ЗАНДХАУЗЕН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зандхаузен Зандхаузен
Фрайбург Фрайбург
0
2
6.00 4.80 1.51
Видео
2 мин
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Дармштадт Дармштадт
0
0
1.67 4.40 4.70
Видео
08.02.23 в 20:00
Нюрнберг Нюрнберг
Фортуна Фортуна
2.65 3.50 2.65
Видео
08.02.23 в 22:45
Бохум Бохум
Боруссия Д Боруссия Д
4.80 4.30 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
22:30 · Германия. Кубок
«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии
21:57 · Германия. Кубок
«Фрайбург» лишь в концовке дожал аутсайдера Второй бундеслиги
12:53 · Германия. Кубок
​«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Кубка Германии – 8 февраля 2023
03 Февраля
07:11 · Германия. Кубок
Форвард «Баварии» Мюллер стал рекордсменом Кубка Германии
02 Февраля
10:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн — о дебюте Канселу: «Жоау сыграл очень хорошо»
08:36 · Германия. Кубок
Нагельсманн оценил победу «Баварии» в Кубке Германии
00:40 · Германия. Кубок
«Бавария» наконец-то победила, разгромив «Майнц» в Кубке
00:39 · Германия. Кубок
Томас Мюллер повторил рекорд Зеппа Майера за «Баварию»
01 Февраля
23:24 · Германия. Кубок
Канселу оформил ассист в первом матче за «Баварию»
22:15 · Германия. Кубок
«Майнц» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
21:57 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» спокойно выбил из Кубка «Хоффенхайм»
21:52 · Германия. Кубок
Канселу дебютирует за «Баварию» в сегодняшнем кубковом матче 1
00:39 · Германия. Кубок
«Унион» одержал волевую победу в матче с «Вольфсбургом»
31 Января
21:19 · Германия. Кубок
​«Майнц» - «Бавария»: прогноз на матч Кубка Германии – 1 февраля 2023
19:56 · Германия. Кубок
​Ковач: «Сейчас легче играть с «Баварией», чем с «Унионом»
Все новости
Рекомендуем