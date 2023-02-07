«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии

Немецкий клуб «Зандхаузен», который выступает во Второй Бундеслиге, покинул Кубок Германии. Игра в рамках 1/8 финала турнира прошла сегодня вечером, «Зандхаузен» дома принимал «Фрайбург» и проиграл – 0:2

Судьба встречи решилась в её самом конце. Первый гол гостей на 87-й минуте забил Филипп Линхарт, а опытный Нильс Петерсен в самом конце добавленного времени забил второй мяч «Фрайбурга».

Российский защитник Александр Жиров, выступающий за «Зандхаузен», провёл на поле всю встречу.

Напомним, Жиров выступает за этот немецкий клуб уже пятый год, в текущем сезоне он оформил три гола в 22 матчах во всех турнирах.