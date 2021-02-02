Хуммельс не сыграет с «Падерборном» из-за травмы колена

Сегодня, 2 февраля, дортмундская «Боруссия» на своём поле принимает «Падерборн».

Как сообщает пресс-служба дортмундцев, из-за проблем с коленом матч пропустит защитник Матс Хуммельс. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

32-летний Хуммельс сыграл двадцать семь матчей за дортмундский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение воспитанника мюнхенской «Баварией» с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года.

После девятнадцати туров «шмели» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.