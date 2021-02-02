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Хуммельс не сыграет с «Падерборном» из-за травмы колена

02 Февраля 2021, 22:19,

Global Look Press

Сегодня, 2 февраля, дортмундская «Боруссия» на своём поле принимает «Падерборн».

Как сообщает пресс-служба дортмундцев, из-за проблем с коленом матч пропустит защитник Матс Хуммельс. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

32-летний Хуммельс сыграл двадцать семь матчей за дортмундский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение воспитанника мюнхенской «Баварией» с «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2022 года.

После девятнадцати туров «шмели» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Матс Хуммельс
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
02 Февраля 2021, 23:17

Ну и правильно, дадут отдохнуть ветерану поневоле. Пусть тащат новички, молодые игроки. Кому-то же нужно будет играть, когда Хуммельс уйдёт. А Хуммельс нужнее на чемпионат Германии сейчас, где решаются задачи поважнее.

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