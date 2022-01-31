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Германия. 2-я бундеслига

«Ганза» арендовала Сикана официально

31 Января 2022 • 18:44 Комментировать

Украинский нападающий «Шахтёра» Даниил Сикан будет доигрывать сезон во второй немецкой Бундеслиге.

«Ганза» занимает 14-е место в чемпионате и борется за выживание.

Ранее сообщалось, что молодым украинским форвардом интересуется «Базель», выбирая между ним и игроком киевского «Динамо» Владиславом Супрягой. Стоит отметить, что оба игрока сменили клубы, не оказавшись в Швейцарии.

Даниил Сикан за полгода в «Шахтёре» провёл 14 матчей, в которых 2 раза забил. 20-летний нападающий дважды выходил на поле в матчах Лиги чемпионов и имеет результативные матчи за взрослую сборную Украины. 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сборная Украины Даниил Сикан Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 ганза
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