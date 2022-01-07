​«Реал» и «Барселона» узнали имена соперников в Кубке Испании

«Реал» и «Барселона» на днях пробились в 1/8 финала национального кубка, пройдя соответственно «Алькояно» и «Линерес». Теперь гранды Ла Лиги узнали имена своих следующих соперников в турнире. «Барселона» сыграет против «Атлетика» (Бильбао), а «Реал» - против «Эльче». Команды Хави и Карло Анчелотти проведут матчи на чужих полях.

Стоит отметить и другие пары этой стадии: «Атлетико Беларес» - «Валенсия», «Жирона» - «Райо Вальекано», «Спортинг Хихон» - «Кадис», «Реал Сосьедад» - «Атлетико», «Бетис» - «Севилья» и «Мальорка» - «Эспаньол».

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут уже в средине января.