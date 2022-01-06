Денис Черышев: «Нет ничего круче, чем забить победный гол в компенсированное время»

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев стал героем поединка 1/16 финала Кубка Испании против «Картахены». Полузащитник принес своей команде победу, отметившись голом в компенсированное время. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей».

«Нет ничего круче, чем забить решающий гол в компенсированное время. К тому же этот мяч позволил команде выйти в следующий этап турнира. Продолжение следует», - гласит сообщение россиянина в инстаграм-аккаунте.

Таким образом, команда из Валенсии стала участником 1/8 финала Кубка Короля. «Летучие мыши» узнают следующего соперника во время жеребьевки, запланированной на 7 января.