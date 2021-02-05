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«Атлетик» в серии пенальти выбил «Бетис» из Кубка Испании

05 Февраля 2021, 01:40,

Global Look Press

В Кубке Испании определился последний участник полуфинальной стадии. «Бетис» принимал «Атлетик» и частенько беспокоил оборону соперника, вот только до 84-й минуты все моменты, в том числе и очень хорошие завершались неточным ударами. И все же единственный удар в створ у «Бетиса» стал голевым - метко пробил Хуанми. Казалось, что хозяева поля дотерпят до свистка, но баски отыгрались на 90-й минуте после подачи на голову Рауля Гарсии - 1:1. В овертайме голов не было, а в серии пенальти лучше себя проявили игроки «Атлетика» (4:1).

Ранее в полуфинал также вышли «Леванте», «Севилья» и «Барселона».

Протокол игры  
Бетис

1:1

(пен. 1:4)

 Атлетик Б
(1:0) Хуанми Мигель 84'    
    90' Гарсия Рауль (1:1)
Роблес Жоэль Монтойя Мартин Манди Аисса Виктор Руис Миранда Хуан   106' (Тельо Кристиан (   106') Гидо Родригес   91' (Хоакин Санчес (   91') Карвалью Вилльям   83'   106' (Эмерсон Жуниор (   106') Руибаль Айтор   55'   74' (Хуанми Мигель (   74') Каналес Серхио Фекир Набиль   90' (Сидней (   90') Иглесиас Борха   88' (Гуардадо Андрес (   88')
Запасные: Ребольо Даниэль Акуоку Поль Родри Родриго
Унай Симон Лекуе Иньиго   72'   78' (Капа Андер (   78') Йерай Альварес   42' Иньиго Мартинес   53' Юри Берчиче   39' Де Маркос Оскар Гарсия Дани   48'   78' (Венседор Унай (   78') Весга Микель   88' (Морсильо Хон (   88') Беренгер Алекс   88' (Лопес Унаи (   88') Гарсия Рауль   84' Вильялибре Асьер   67' (Уильямс Иньяки (   67')
Запасные: Ибай Гомес Эскьета Хокин Сансет Ойян Нуньес Унай
04 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетик Бильбао, Бетис
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