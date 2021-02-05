«Атлетик» в серии пенальти выбил «Бетис» из Кубка Испании

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05 Февраля 2021, 01:40,
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В Кубке Испании определился последний участник полуфинальной стадии. «Бетис» принимал «Атлетик» и частенько беспокоил оборону соперника, вот только до 84-й минуты все моменты, в том числе и очень хорошие завершались неточным ударами. И все же единственный удар в створ у «Бетиса» стал голевым - метко пробил Хуанми. Казалось, что хозяева поля дотерпят до свистка, но баски отыгрались на 90-й минуте после подачи на голову Рауля Гарсии - 1:1. В овертайме голов не было, а в серии пенальти лучше себя проявили игроки «Атлетика» (4:1).
Ранее в полуфинал также вышли «Леванте», «Севилья» и «Барселона».
Протокол игры
|(1:0) Хуанми Мигель 84'
|90' Гарсия Рауль (1:1)
Роблес Жоэль • Монтойя Мартин • Манди Аисса • Виктор Руис • Миранда Хуан 106' ( Тельо Кристиан ( 106') • Гидо Родригес 91' ( Хоакин Санчес ( 91') • Карвалью Вилльям 83' 106' ( Эмерсон Жуниор ( 106') • Руибаль Айтор 55' 74' ( Хуанми Мигель ( 74') • Каналес Серхио • Фекир Набиль 90' ( Сидней ( 90') • Иглесиас Борха 88' ( Гуардадо Андрес ( 88')
Запасные: Ребольо Даниэль • Акуоку Поль • Родри Родриго
Унай Симон • Лекуе Иньиго 72' 78' ( Капа Андер ( 78') • Йерай Альварес • 42'Иньиго Мартинес • 53'Юри Берчиче • 39'Де Маркос Оскар • Гарсия Дани 48' 78' ( Венседор Унай ( 78') • Весга Микель 88' ( Морсильо Хон ( 88') • Беренгер Алекс 88' ( Лопес Унаи ( 88') • Гарсия Рауль • 84'Вильялибре Асьер 67' ( Уильямс Иньяки ( 67')
Запасные: Ибай Гомес • Эскьета Хокин • Сансет Ойян • Нуньес Унай
04 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетик Бильбао, Бетис