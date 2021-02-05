«Атлетик» в серии пенальти выбил «Бетис» из Кубка Испании

В Кубке Испании определился последний участник полуфинальной стадии. «Бетис» принимал «Атлетик» и частенько беспокоил оборону соперника, вот только до 84-й минуты все моменты, в том числе и очень хорошие завершались неточным ударами. И все же единственный удар в створ у «Бетиса» стал голевым - метко пробил Хуанми. Казалось, что хозяева поля дотерпят до свистка, но баски отыгрались на 90-й минуте после подачи на голову Рауля Гарсии - 1:1. В овертайме голов не было, а в серии пенальти лучше себя проявили игроки «Атлетика» (4:1).

Ранее в полуфинал также вышли «Леванте», «Севилья» и «Барселона».