Симеоне – о вылете из Кубка Испании: «Сейчас над нами преобладают эмоции»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Корнельи» (0:1) в Кубке Испании.

«Они победили, потому что ничего не боялись и играли в свою игру, воспользовавшись стандартным положением. Мы не смогли добиться хорошего результата, в следующем году нам нужно будет по-другому отнестись к этому турниру.

Пока рано делать какие-то выводы. Сейчас над всеми преобладают эмоции. Могу точно сказать вам, что все сегодня выложились, но иногда получается лучше, а иногда хуже – это футбол», - цитирует Симеоне As.

Отметим, что мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.