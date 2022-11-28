«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в Кубке Англии

Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Главным матчем этой стадии турнира можно смело назвать противостояние лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» получил в соперники «Эвертон», «Арсенал» встретится с «Оксфорд Юнайтед», «Ливерпулю» будет противостоять «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэму» - «Портсмут».

Напомним, что действующим обладателем кубка страны является «Ливерпуль». В финальном поединке прошлого сезона подопечные Юргена Клоппа отпраздновали победу над «Челси» в серии послематчевых 11-метровых ударов – 6:5. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 0:0.