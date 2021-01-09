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«Ливерпуль» разгромил резервистов «Астон Виллы»

09 Января 2021, 00:41,

Global Look Press

«Ливерпуль» серьёзно отнёсся к матчу 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» и выставил сильный состав. При этом из-за вспышки коронавируса в команде бирмингемцы вынуждены были выпускать на поле молодых игроков, включая несовершеннолетних. Первый тайм завершился со счетом 1:1, но затем «красные» добились победы. Дубль Садио Мане и голы Джорджиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха принесли «Ливерпулю» победу (4:1).

В параллельном матче «Вулверхэмптон» был сильнее «Кристал Пэлас» (1:0).

Протокол игры  
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
    4' Мане Садио (0:1)
(1:1) Барри Луи 41'    
    60' Вейналдум Джорджиньо (1:2)
    63' Мане Садио (1:3)
    65' Салах Мохамед (1:4)
Оноди Акош Уокер Джейк   75' (Роу Эдвард (   75') Реван Доминик Бридж Мунго Роу Каллум   75' (Свинкелс Сил (   75') Кеслер Кейн Райхи Арджан   65' (Сона Харрисон (   65') Силла Мамаду Богард Ламар   65' (Линдли Хейден (   65') Кризен Бенджамин   61' (Янг Брэд (   61') Барри Луи
Запасные: Зых Оливер Тэйт Майкл Джей-Харт Тэйлор Илинг Фрэнки
Келлехер Каомхин Уильямс Неко Уильямс Рис III Фабиньо Энрике Милнер Джеймс Джонс Кёртис   44'   61' (Фирмино Роберто (   61') Хендерсон Джордан   46' (Тьяго Алькантара (   46') Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед   74' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   74') Мане Садио   74' (Ориги Дивок (   74') Минамино Такуми   61' (Шакири Джердан (   61')
Запасные: Робертсон Эндрю Филлипс Натаниэль Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент
08 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
(1:0) Траоре Адама 35'    
Радди Джон Семеду Нелсон Коди Конор Саисс Ромен Аит-Нури Раян   66' Дендонкер Леандер   86' (Хувер Ки-Джана (   86') Невеш Рубен Траоре Адама   69' (Гиббс-Уайт Морган (   69'   85') Моутинью Жоау Нету Педру Силва Фабио   78' (Кутроне Патрик (   78')
Запасные: Килман Макс Ричардс Льюис Патрисиу Руй Корбяну Теодор Отасоуи Оуэн Витинью II
Батлэнд Джек Клайн Натаниэль Томкинс Джеймс Сахо Мамаду   46' (Куйяте Шейку (   46') Ван Анхольт Патрик Айю Джордан Маккарти Джеймс   62'   70' (Митчелл Тайрик (   70') Ридевальд Жайро Эзе Эберечи Бентеке Кристиан   70' (Заха Уилфрид (   70') Бачуайи Миши   86' (Таунсенд Андрос (   86')
Запасные: Макартур Джеймс Миливоевич Лука Гуаита Висенте Уорд Джоэл Келли Мартин
08 января. Стадион "Молинью".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Астон Вилла
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
09 Января 2021, 00:59

ну 1-4, это не 2-7

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