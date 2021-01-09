«Ливерпуль» разгромил резервистов «Астон Виллы»

«Ливерпуль» серьёзно отнёсся к матчу 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» и выставил сильный состав. При этом из-за вспышки коронавируса в команде бирмингемцы вынуждены были выпускать на поле молодых игроков, включая несовершеннолетних. Первый тайм завершился со счетом 1:1, но затем «красные» добились победы. Дубль Садио Мане и голы Джорджиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха принесли «Ливерпулю» победу (4:1).

В параллельном матче «Вулверхэмптон» был сильнее «Кристал Пэлас» (1:0).