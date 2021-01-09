«Ливерпуль» разгромил резервистов «Астон Виллы»

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09 Января 2021, 00:41,
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«Ливерпуль» серьёзно отнёсся к матчу 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» и выставил сильный состав. При этом из-за вспышки коронавируса в команде бирмингемцы вынуждены были выпускать на поле молодых игроков, включая несовершеннолетних. Первый тайм завершился со счетом 1:1, но затем «красные» добились победы. Дубль Садио Мане и голы Джорджиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха принесли «Ливерпулю» победу (4:1).
В параллельном матче «Вулверхэмптон» был сильнее «Кристал Пэлас» (1:0).
Протокол игры
|Астон Вилла
|1:4
|Ливерпуль
|4' Мане Садио (0:1)
|(1:1) Барри Луи 41'
|60' Вейналдум Джорджиньо (1:2)
|63' Мане Садио (1:3)
|65' Салах Мохамед (1:4)
Оноди Акош • Уокер Джейк 75' ( Роу Эдвард ( 75') • Реван Доминик • Бридж Мунго • Роу Каллум 75' ( Свинкелс Сил ( 75') • Кеслер Кейн • Райхи Арджан 65' ( Сона Харрисон ( 65') • Силла Мамаду • Богард Ламар 65' ( Линдли Хейден ( 65') • Кризен Бенджамин 61' ( Янг Брэд ( 61') • Барри Луи
Запасные: Зых Оливер • Тэйт Майкл • Джей-Харт Тэйлор • Илинг Фрэнки
Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Уильямс Рис III • Фабиньо Энрике • Милнер Джеймс • Джонс Кёртис 44' 61' ( Фирмино Роберто ( 61') • Хендерсон Джордан 46' ( Тьяго Алькантара ( 46') • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед 74' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 74') • Мане Садио 74' ( Ориги Дивок ( 74') • Минамино Такуми 61' ( Шакири Джердан ( 61')
Запасные: Робертсон Эндрю • Филлипс Натаниэль • Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент
08 января. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры
|(1:0) Траоре Адама 35'
Радди Джон • Семеду Нелсон • Коди Конор • Саисс Ромен • Аит-Нури Раян • 66'Дендонкер Леандер 86' ( Хувер Ки-Джана ( 86') • Невеш Рубен • Траоре Адама 69' ( Гиббс-Уайт Морган ( 69' ) • 85'Моутинью Жоау • Нету Педру • Силва Фабио 78' ( Кутроне Патрик ( 78')
Запасные: Килман Макс • Ричардс Льюис • Патрисиу Руй • Корбяну Теодор • Отасоуи Оуэн • Витинью II
Батлэнд Джек • Клайн Натаниэль • Томкинс Джеймс • Сахо Мамаду 46' ( Куйяте Шейку ( 46') • Ван Анхольт Патрик • Айю Джордан • Маккарти Джеймс 62' 70' ( Митчелл Тайрик ( 70') • Ридевальд Жайро • Эзе Эберечи • Бентеке Кристиан 70' ( Заха Уилфрид ( 70') • Бачуайи Миши 86' ( Таунсенд Андрос ( 86')
Запасные: Макартур Джеймс • Миливоевич Лука • Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Келли Мартин
08 января. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Астон Вилла
ну 1-4, это не 2-7