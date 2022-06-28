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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Словакия пробилась на юношеский чемпионат мира

28 Июня 2022 • 20:06 Комментировать
Словакия (до 19 лет)
1:0
Австрия (до 19 лет)
окончен

Определился последний участник чемпионата мира до 20 лет от Европы. Им стала сборная Словакия которая заняла пятое место на континентальном первенстве.

Во вторник решающую путёвку разыгрывали сборные Словакии и Австрии. Альпийцы в конце первого тайма остались в меньшинстве. Во второй половине словаки смогли воспользоваться численным преимуществом и победили 1:0.

Ранее четыре предыдущие путёвки от Европы завоевали команды Франции, Италии, Англии и Израиля. Чемпионат мира до 20 лет состоится в Индонезии в 2023-м году.

Словакия до 19 лет - Австрия до 19 лет - 1:0 (0:0)

Гол: Копашек 64' - 1:0.
Удаления: Руснак 90' - Вустингер 45'; Дамир 90'.

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Евро-Футбол.Ру,
юношеская сборная Словакии Юношеская Сборная Австрии
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окончен Англия (до 19 лет) 2:1 Италия (до 19 лет)
окончен Словакия (до 19 лет) 1:0 Австрия (до 19 лет)
Идет 45 минута Франция (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет)
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