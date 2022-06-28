Словакия пробилась на юношеский чемпионат мира

Определился последний участник чемпионата мира до 20 лет от Европы. Им стала сборная Словакия которая заняла пятое место на континентальном первенстве.

Во вторник решающую путёвку разыгрывали сборные Словакии и Австрии. Альпийцы в конце первого тайма остались в меньшинстве. Во второй половине словаки смогли воспользоваться численным преимуществом и победили 1:0.

Ранее четыре предыдущие путёвки от Европы завоевали команды Франции, Италии, Англии и Израиля. Чемпионат мира до 20 лет состоится в Индонезии в 2023-м году.

Словакия до 19 лет - Австрия до 19 лет - 1:0 (0:0)

Гол: Копашек 64' - 1:0.

Удаления: Руснак 90' - Вустингер 45'; Дамир 90'.