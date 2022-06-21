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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Сборные Франции и Италии пробились на юношеский чемпионат мира

21 Июня 2022 • 23:09 Комментировать

Во вторник на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет определились первые два полуфиналиста. Ими стали команды Франции и Италии. После двух туров у обеих сборных по шесть очков, и они стали недосягаемыми для словацкий и румынских футболистов, у которых нет баллов перед заключительным туром.

Вместе с путёвками в полуфинал французы и итальянцы обеспечили себе места на чемпионате мире для игроков не старше 20 лет. Турнир в 2023-м году состоится в Индонезии.

Всего на юношеском мундиале сыграют пять европейских сборных.
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Сборная Италии Сборная Франции
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окончен Словакия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)
окончен Румыния (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет)
22.06  18:30 Израиль (до 19 лет) ... Австрия (до 19 лет)
22.06  21:00 Англия (до 19 лет) ... Сербия (до 19 лет)
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