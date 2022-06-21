Сборные Франции и Италии пробились на юношеский чемпионат мира

Во вторник на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет определились первые два полуфиналиста. Ими стали команды Франции и Италии. После двух туров у обеих сборных по шесть очков, и они стали недосягаемыми для словацкий и румынских футболистов, у которых нет баллов перед заключительным туром.

Вместе с путёвками в полуфинал французы и итальянцы обеспечили себе места на чемпионате мире для игроков не старше 20 лет. Турнир в 2023-м году состоится в Индонезии.

Всего на юношеском мундиале сыграют пять европейских сборных.