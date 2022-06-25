На юношеском Евро определились пары полуфиналистов

В субботу завершился групповой этап на чемпионате Европы до 19 лет, который проходит в Словакии. Таким образом, определились пары полуфиналистов. Группу А выиграла Франция, а второе место заняла Италия. В квартете В первенствовали англичане, а за ними расположились израильтяне.

Пары полуфиналов:

Франция – Израиль;

Англия – Италия.

Оба матча пройдут 28 июня.

Отметим также, что в матче за пятое место сыграют сборные Словакии и Австрии. Победитель этого матча, как и четыре полуфиналиста, выступит на чемпионате мира до 20 лет, который в 2022-м году состоится в Индонезии.