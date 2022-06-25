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Чемпионат Европы (до 19 лет)

На юношеском Евро определились пары полуфиналистов

25 Июня 2022 • 23:05 Комментировать
Франция (до 19 лет)
...
Израиль (до 19 лет)
28.06 18:00

В субботу завершился групповой этап на чемпионате Европы до 19 лет, который проходит в Словакии. Таким образом, определились пары полуфиналистов. Группу А выиграла Франция, а второе место заняла Италия. В квартете В первенствовали англичане, а за ними расположились израильтяне.

Пары полуфиналов:

Франция – Израиль;

Англия – Италия.

Оба матча пройдут 28 июня.

Отметим также, что в матче за пятое место сыграют сборные Словакии и Австрии. Победитель этого матча, как и четыре полуфиналиста, выступит на чемпионате мира до 20 лет, который в 2022-м году состоится в Индонезии.

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ФРАНЦИЯ (ДО 19 ЛЕТ) ИЗРАИЛЬ (ДО 19 ЛЕТ)
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