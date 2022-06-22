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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Англия разгромила сербов и пробилась в полуфинал юношеского Евро

22 Июня 2022 • 22:54 Комментировать
Англия (до 19 лет)
4:0
Сербия (до 19 лет)
окончен

В среду определился третий полуфиналист чемпионата Европы в возрасте до 19 лет. Сборная Англии со счётом 4:0 переиграла команду Сербии и обеспечила себе место в топ-2 группы В. Вместе с выходом в 1/2 британцы также получили путёвку на чемпионат мира в возрасте до 20 лет, который в следующем году пройдёт в Индонезии. 

У сербов одно очко после двух туров.

Ранее в полуфинал Евро из группы А также пробились сборные Италии и Франции.

Протокол игры  
Англия (до 19 лет) 4:0Сербия (до 19 лет)
(1:0) Скарлетт Дейн5'   
(2:0) Скарлетт Дейн40'   
(3:0) Чуквуэмека Карни68'   
(4:0) Джеббисон Дэниел90'   
Кокс МэттьюНортон-Каффи Брук  75' (Ойегоке Даниэль (  75') Дойл КаллумКуанса ДжареллХамфрейс БаширИроэгбунам Тим   23'  60' (Девайн Алфи (  60') Чуквуэмека КарниВейл Харви  75' (Чамберс Люк (  75') Скотт АлексБайно-Гиттенс Джейми   32'  60' (Рэмзи Аарон II (  60') Скарлетт Дейн  70' (Джеббисон Дэниел (  70')
Запасные: Айлинг СамуэльШерман-Лоу ТеддиЭдвардс РонниДелап Лиам
Stefan LekovicNikola Knezevic  46' (Мотика Неманья (  46') Станкович Никола II  78' (Dario Grgic (  78'   80') Лазетич Марко  62' (Petar Ratkov (  62') Чопич МаркоBojan KovacevicNikola Jojic
22 июня.

 

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окончен Израиль (до 19 лет) 4:2 Австрия (до 19 лет)
окончен Англия (до 19 лет) 4:0 Сербия (до 19 лет)
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Сегодня, 22 Июня
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