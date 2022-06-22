Англия разгромила сербов и пробилась в полуфинал юношеского Евро

В среду определился третий полуфиналист чемпионата Европы в возрасте до 19 лет. Сборная Англии со счётом 4:0 переиграла команду Сербии и обеспечила себе место в топ-2 группы В. Вместе с выходом в 1/2 британцы также получили путёвку на чемпионат мира в возрасте до 20 лет, который в следующем году пройдёт в Индонезии.

У сербов одно очко после двух туров.

Ранее в полуфинал Евро из группы А также пробились сборные Италии и Франции.