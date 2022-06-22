Англия разгромила сербов и пробилась в полуфинал юношеского Евро

В среду определился третий полуфиналист чемпионата Европы в возрасте до 19 лет. Сборная Англии со счётом 4:0 переиграла команду Сербии и обеспечила себе место в топ-2 группы В. Вместе с выходом в 1/2 британцы также получили путёвку на чемпионат мира в возрасте до 20 лет, который в следующем году пройдёт в Индонезии.
У сербов одно очко после двух туров.
Ранее в полуфинал Евро из группы А также пробились сборные Италии и Франции.
Протокол игры
|(1:0) Скарлетт Дейн5'
|(2:0) Скарлетт Дейн40'
|(3:0) Чуквуэмека Карни68'
|(4:0) Джеббисон Дэниел90'
Кокс Мэттью•Нортон-Каффи Брук 75' (Ойегоке Даниэль ( 75') •Дойл Каллум•Куанса Джарелл•Хамфрейс Башир•Ироэгбунам Тим 23' 60' (Девайн Алфи ( 60') •Чуквуэмека Карни•Вейл Харви 75' (Чамберс Люк ( 75') •Скотт Алекс•Байно-Гиттенс Джейми 32' 60' (Рэмзи Аарон II ( 60') •Скарлетт Дейн 70' (Джеббисон Дэниел ( 70')
Stefan Lekovic•Nikola Knezevic 46' (Мотика Неманья ( 46') •Станкович Никола II 78' (Dario Grgic ( 78' ) • 80'Лазетич Марко 62' (Petar Ratkov ( 62') •Чопич Марко•Bojan Kovacevic•Nikola Jojic
22 июня.