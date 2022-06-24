Франция разгромила Италию и заняла первое место в группе

В пятницу на Евро до 19 лет завершился турнир в группе А. Сборная Франции уверенно разгромила команду Италии со счётом 4:1, хотя пропустила первой. Благодаря этому результату французы завершили групповой этап со стопроцентным показателем и заняли первое место. Итальянцы стали вторыми.
Протокол игры
|16'Вольпато Кристиан (0:1)
|(1:1) Да Сильва Флоран24'
|(2:1) Чауна Лум37'
|(3:1) Чауна Лум69'
|(4:1) Арконте Тайрик79'
Льенар Янн•Зукру Банхие•Варела Джордан • 65'Перейра Брайанн • 85'Бондо Варрен 67' 83' (Бен-Сегир Салим ( 83') •Диуф Энди•Да Сильва Флоран 75' (Арконте Тайрик ( 75') •Ба Абдулла • 45'Камара Усман II•Чауна Лум 75' (Адлен Мартин ( 75') •Сиссе Ламин 75' (Виржинюс Алан ( 75')
Цакки Джоэле•Стиванелло Риккардо•Турриккья Риккардо • 32'Коппола Диего•Фонтанароза Алессандро • 90'Терраччано Филиппо•Бальданци Томмазо•Фаццини Якопо 81' (Джоване Самуэль ( 81') •Дельи Инноченти Дуччо • 51'Вольпато Кристиан•Амброзино Джузеппе 70' (Миретти Фабио ( 70')
24 июня.