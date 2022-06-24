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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Франция разгромила Италию и заняла первое место в группе

24 Июня 2022 • 20:30 Комментировать
Франция (до 19 лет)
4:1
Италия (до 19 лет)
окончен

В пятницу на Евро до 19 лет завершился турнир в группе А. Сборная Франции уверенно разгромила команду Италии со счётом 4:1, хотя пропустила первой. Благодаря этому результату французы завершили групповой этап со стопроцентным показателем и заняли первое место. Итальянцы стали вторыми.

Протокол игры  
Франция (до 19 лет) 4:1Италия (до 19 лет)
  16'Вольпато Кристиан (0:1)
(1:1) Да Сильва Флоран24'   
(2:1) Чауна Лум37'   
(3:1) Чауна Лум69'   
(4:1) Арконте Тайрик79'   
Льенар ЯннЗукру БанхиеВарела Джордан   65'Перейра Брайанн   85'Бондо Варрен   67'  83' (Бен-Сегир Салим (  83') Диуф ЭндиДа Сильва Флоран  75' (Арконте Тайрик (  75') Ба Абдулла   45'Камара Усман IIЧауна Лум  75' (Адлен Мартин (  75') Сиссе Ламин  75' (Виржинюс Алан (  75')
Запасные: Туре СулейманБонни Анж-ЙоанХаджам ЖауэнДукуре ИсмаэльЛо-Тутала Тимоти
Цакки ДжоэлеСтиванелло РиккардоТурриккья Риккардо   32'Коппола ДиегоФонтанароза Алессандро   90'Терраччано ФилиппоБальданци ТоммазоФаццини Якопо  81' (Джоване Самуэль (  81') Дельи Инноченти Дуччо   51'Вольпато КристианАмброзино Джузеппе  70' (Миретти Фабио (  70')
Запасные: Депланше СебастьяноНасти МаркоФаббиан ДжованниФатиканти ДжакомоКазадеи ЧезареДаниэле Гиларди
24 июня.

 

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Юношеская Сборная Франции юношеская сборная Италии
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окончен Франция (до 19 лет) 4:1 Италия (до 19 лет)
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25.06  21:00 Израиль (до 19 лет) ... Англия (до 19 лет)
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