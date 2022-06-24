Франция разгромила Италию и заняла первое место в группе

В пятницу на Евро до 19 лет завершился турнир в группе А. Сборная Франции уверенно разгромила команду Италии со счётом 4:1, хотя пропустила первой. Благодаря этому результату французы завершили групповой этап со стопроцентным показателем и заняли первое место. Итальянцы стали вторыми.